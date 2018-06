Mit Messer bewaffneter Mann raubt Tankstelle aus

Schon am Samstag (9.6., um 22.12 Uhr) hat ein unbekannter Mann den Verkaufsshop einer Tankstelle in Klagenfurt ausgeraubt. "Der Dieb nötigte eine Angestellte unter Vorhalt eines Messers mit ca. 20 cm Klingenläge zur Herausgabe der Tageslosung", teilt die Kärntner Polizei am Mittwoch mit.

Der unbekannte Täter riss das Geld an sich und flüchtete. Die Mitarbeiterin der Tankstelle blieb unverletzt.

Die genaue Höhe des geraubten Geldes ist derzeit nicht bekannt.

Eine sofort durchgeführte Alarmfahndung verlief bisher negativ, weshalb die Polizei nun mit Hilfe einer Aufnahme von der Überwachungskamera um Hinweise aus der Bevölkerung ersucht.

Personsbeschreibung:

Gesucht wird ein Mann, jünger als 30 Jahre, bekleidet mit schwarzen Kapuzensweater, blauen Jeans und einem roten schalähnlichem Tuch.

