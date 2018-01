Frau nach Heiliger Messe mit Mord bedroht

Aufregung am Kirchplatz in Klagenfurt: Ein 52-jähriger Mann aus der Kärntner Hauptstadt wartete am Dreikönigstag vor der Kirche auf das Ende der Heiligen Messe, um seine Ehefrau abzupassen und sie wüst zu beschimpfen. Er bedrohte die 41-Jährige, von ihm getrennt lebende Frau, sie umbringen zu wollen.

Die alarmierte Polizei nahm den wütenden Kärntner fest. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt und der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Auch in Salzburg sorgte am Samstag ein 26-Jähriger mit einer Morddrohung für einen spektakulären Polizeieinsatz. Der Mann sperrte drei Sanitäter in seiner Wohnung ein und attackierte sie mit einem Pfefferspray. Lesen Sie mehr dazu hier >>>

(red)