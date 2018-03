Leiche von Bergsteiger aus Österreich geborgen

Am 19. Dezember 2017 war der 41-Jährige alleine auf den Lobuche in Nepal aufgebrochen. Sein Bergführer blieb unterdessen in einem Hochlager zurück.

Als der Kärntner nicht zurückkehrte, schlug der Mann Alarm und verständigte die Einsatzkräfte. Ende Dezember wurde dann die Leiche des Österreichers in der Nähe des Gipfels auf 6.119 Metern entdeckt.

Drei Monate später haben nun nepalesische Bergsteiger den Leichnam des 41-Jährigen geborgen.

Zur Obduktion gebracht

Der tote Alpinist wurde zur Obduktion in die Hauptstadt Kathmandu gebracht, so die "The Himalayan Times" am Mittwoch.

Die Zeitung bezieht sich bei ihrem Bericht auf das nepalesische Tourismusministerium. Ob und wann die Leiche nach Österreich gebracht wird, ist nicht bekannt.

(wil)