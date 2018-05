Pensionist tauschte 100 Euro gegen 3 Euro ein

Der 65-Jährige fuhr am Freitagabend auf der Turracher Bundesstraße, als ihn ein Mann bei einer Bushaltestelle mit Handzeichen zum Anhalten aufforderte. In gebrochenem Deutsch erklärte er ihm dann, dass er Geld fürs Tanken brauchte. Das Problem an der Sache: Er hätte nur ungarische Forint bei sich.

Aus diesem Grund bot er dem Pensionisten einen Tausch an: Er würde ihm 1.000 Forint geben, wenn er dafür Euros erhält. Der 65-Jährige zog 15 Euro aus seiner Tasche, doch der Unbekannte meinte, dass sein ungarisches Geld um die 200 Euro wert wäre.

Kleingeld statt gutem Deal

Der Kärntner drückte den Preis runter und gab dem Mann einen 100-Euro-Schein, nahm die 1.000 Forint an sich und fuhr davon. Erst danach fiel ihm auf: Er hielt umgerechnet rund 3,20 Euro in den Händen. Er drehte um und fragte bei der Tankstelle nach dem Unbekannten. Dieser hatte jedoch nie dort getankt.

Sofort erstattete der Pensionist Anzeige. Den Betrüger beschreibt er als Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren. Er soll circa 1.65 Meter groß sein, mit dunklen, gewellten Haaren.

