Pferd biss junger Frau einen Finger ab

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr. Eine 23-jährige Frau aus Bad St. Leonhard besuchte einen Reiterhof im Bezirk Wolfsberg. Als sie in eine Pferdebox griff, um ein Haflingerfohlen zu streicheln, stürmte plötzlich die Mutterstute auf die junge Frau zu. Das Tier biss der Frau in die Hand, wobei das Endglied eines Zeigefingers abgebissen wurde.

Die Rettung brachte die Verletzte samt amputiertem Fingerglied ins Klinikum Klagenfurt. Glücklicherweise hatte die Frau Handschuhe getragen, so blieb das abgebissenen Stück im Handschuh stecken.

Vorsicht ist geboten

Solche Vorfälle mit Muttertieren, die ihre Jungen durch Menschen bedroht sehen und sie deshalb beschützen wollen, sind keine Seltenheit. Deshalb sollten Tierliebhaber immer vorsichtig sein, wenn sie sich Jungtieren nähern – vor allem, wenn die beschützende Mama in der Nähe ist.

