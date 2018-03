Polizei jagt drei Trickdiebe und bittet um Hinweise

Die beiden Frauen und ihr Komplize hatten am 6. März gegen 13.30 Uhr einer Verkäuferin bei einem Geldwechselvorgang in einem Geschäft in Völkermarkt eine 100 Euro Banknote heraus gelockt.



Die nachfolgenden Ermittlungen ergaben, dass das selbe Trio bereits am 19. Februar 2018 gegen 18.00 Uhr ebenfalls in einem Geschäft in Völkermarkt mit der gleichen Methode 100 Euro erbeutet hatten.

Bei diesem Coup konnte die Überwachungskamera das Geschäfts Bilder der drei Verdächtigen aufnehmen. Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nun nach dem Trio.

Betrügereien in ganz Österreich

Laut Polizei dürften die zwei Frauen und der Mann aber nicht nur in Kärnten, sondern in ganz Österreich für mehrere Geldwechselbetrügereien verantwortlich sein. Auch ein Einbruchsdiebstahl soll auf ihr Konto gehen.

Die Behörden haben am Donnerstag drei Fahndungsfotos der Verdächtigen veröffentlicht und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Personsbeschreibungen

Der Mann ist circa zwischen 30 und 40 Jahre alt und knapp 165/170 cm groß. Er ist von schlanker Statur, hat einen Bart und einen dunklen Teint. Der Verdächtige trug dunkle Kleidung, eine Wollmütze und Sportschuhe.

Eine der beiden Frauen dürfte ebenfalls zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Sie hatte eine normale Statur und ihre dunklen Haare waren zu einem Dutt aufgesteckt. Sie hatte einen dunklen Mantel an.

Ihre Komplizin hatte längere dunkle Haare und eine auffällige Handtasche

Kontaktadresse

Sachdienliche Hinweise zur Identität der drei Personen werden an die Polizeiinspektion Völkermarkt unter der Telefonnummer 059133 - 2140 erbeten.

(wil)