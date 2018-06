St. Veit an der Glan 14. Juni 2018 14:37; Akt: 14.06.2018 14:37 Print

Kind von Bus überrollt und schwer verletzt

Ein schlimmer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in St. Veit an der Glan. Ein Bus erfasste ein Kind und verletzte es schwer.