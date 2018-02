Schneechaos in Kärnten fordert Todesopfer

Gegen 12.15 Uhr am Freitag lenkte eine 42-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg ihren PKW auf der Packer Bundesstraße (B 70) bei winterlichen Straßenverhältnissen von St. Andrä in Richtung Griffen. In Framrach verlor die Kärntnerin die Kontrolle über den Wagen und geriet ins Schleudern. Das Auto wurde auf den linken Fahrstreifen gewirbelt und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Sattelkraftfahrzeug mit Sattelanhänger.

Die Beifahrerin, eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg, erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert.

Der Lenker des Sattelkraftfahrzeuges, ein 61-jähriger Mann aus Graz, erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt ein Sachverständiger beauftragt und eine Obduktion angeordnet.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Packer Bundesstraße für den gesamten Verkehr gesperrt.

Ebenfalls in Kärnten am Nassfeld (Bezirk Hermagor) wurde am Nachmittag ein Skifahrer von einer Lawine begraben. Der 56-jährige Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Auch in anderen Bundesländern kam es wegen der winterlichen Straßenverhältnisse zu Unfällen.

Schnee-Unfall in Pruggern

