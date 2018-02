Schubhäftling (20) legt Brand in eigener Zelle

Am heutigen Dienstag, dem 13. Februar, schrillten um 16.15 Uhr im Polizeianhaltezentrum in Klagenfurt am Wörthersee die Alarmglocken – Feuer! Ein 20-jähriger Schubhäftling aus Pakistan dürfte in seiner Zelle im ersten Stock des Gebäudes eine Matratze in Brand gesetzt haben.

Der Schubhäftling wurde sofort aus seiner verrauchten Zelle gebracht, wobei er und eine 45-jährige Bedienstete des Polizeianhaltezentrums eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten haben dürften. Beide wurden von der Rettung zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Zur Brandbekämpfung stand die Berufsfeuerwehr Klagenfurt mit 15 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Durch die angebrannte Matratze und die dadurch entstandene Rußentwicklung entstand geringer Sachschaden. Das LKA Kärnten hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

(red)