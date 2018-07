Schuss pfiff haarscharf an Ehepaar vorbei

Das Ehepaar saß auf einer Bank im Garten ihres Anwesens, als ese plötzlich einen Knall hörte. Die Gattin bemerkte auch, dass etwas an ihrem Kopf vorbeigeflogen war. Das Paar konnte auf dem Balkon einer Wohnung des gegenüberliegenden Wohnhauses zuerst drei Personen wahrnehmen. Nach kurzer Zeit erschien eine weitere Person am Balkon und diese hielt offensichtlich eine Pistole in der Hand.

Alle Personen entschuldigten sich mehrmals für den Vorfall. Das Ehepaar verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatten bereits alle Personen die Wohnung verlassen. Der Mieter der Wohnung, ein 19-jähriger Mann, konnte telefonisch erreicht werden und kam zur Wohnung zurück.

Drogen gefunden

Er gab an, dass er sich mit drei weiteren Personen in der Wohnung aufgehalten habe, als plötzlich einer eine Luftdruckpistole hervor holte und damit einmal wahllos einen Schuss abgab. Von dieser Person kenne er lediglich den Vornamen. In der Wohnung wurde eine Nachschau durchgeführt, wobei der Mieter freiwillig eine Dose mit rund zwei Gramm Kokain den Beamten übergab.

Bei der weiteren Nachschau mit einem Diensthund konnten in der Wohnung mehrere Suchtgiftutensilien vorgefunden werden. Weitere Ermittlungen werden noch durchgeführt. Die Verdächtigen werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

