14-Jähriger kracht mit Mountainbike gegen Baum

Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall am Freitagvormittag im Bezirk Spittal an der Drau.

Ein 14-Jähriger aus Bruck an der Leitha kam mit einem Mountainbike im Rahmen einer geführten Tour bei der Abfahrt auf einem Hohlweg vom Weg ab und prallte gegen einen Baum.

Der Schüler stürzte in der Folge über eine Böschung und kam in einem Bachbett zu liegen. Bei dem Unfall erlitt der Bub schwere Verletzungen.

Ins Spital gebracht

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Kärntner in das Krankenhaus Samonigg nach Spittal an der Drau gebracht.

