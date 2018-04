Auf Flucht überwältigt 21. April 2018 16:12; Akt: 21.04.2018 16:12 Print

Ladendieb (23) bedrohte Polizisten mit Messer

Ein 23-Jähriger wollte am Freitag in einem Lebensmittelgeschäft in St. Veit Geld aus der Kasse stehlen. Die Kassiererin schlug ihn aber in die Flucht und die Polizei nahm die Verfolgung auf.