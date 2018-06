Arbeitsunfall in St. Veit 25. Juni 2018 14:57; Akt: 25.06.2018 14:57 Print

Vier Arbeiter mit Natronlauge überschüttet

Bei einem Arbeitsunfall in St. Veit sind am Montag vier Männer mit Natronlauge überschüttet worden. Die Arbeiter wollten die Lauge in einen Lösebehälter abfüllen.