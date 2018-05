Mann wollte Schülerinnen in sein Auto locken

Am Dienstag in der Früh gegen 7.15 Uhr warteten ein 9-jähriges Mädchen und ihre 7-jährige Schwester aus dem Bezirk Völkermarkt wie üblich bei einer Bushaltestelle in der Gemeinde St. Kanzian (Völkermarkt) auf ihren Schulbus. Plötzlich fuhr ein weißer PKW in die Haltestelle ein. Der Lenker sprach die Mädchen an und behauptete, dass heute kein Schulbus fahren würde. Dann zeigte er ihnen sein Handy und bot ihnen an, mit dem Smartphone spielen zu können, wenn sie einsteigen.

"Offenbar versuchte er die Mädchen zum Mitfahren zu bewegen", teilte die LPD Kärnten am Mittwoch mit. Was dann passiert wäre, ist nicht auszudenken.

Die Kinder reagierten zum Glück geistesgegenwärtig, schrien um Hilfe und liefen rasch davon. Der unbekannte Mann ergriff daraufhin ebenfalls die Flucht.

Die beiden verängstigten Schülerinnen schilderten den Vorfall später nach der Schule ihrer Mutter, die sofort bei der Inspektion in Völkermarkt Anzeige erstattete.

(red)