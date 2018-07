Bei Wanderung 25. Juli 2018 15:30; Akt: 25.07.2018 15:35 Print

15-Jähriger von Kreuzotter in Hand gebissen

Am Mittwoch ist ein Jugendlicher bei einer Wanderung in der Gemeinde Stall von einer Giftschlange gebissen worden. Der 15-Jährige wurde sofort in das Spital gebracht.