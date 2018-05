Statt 30.000 Euro Gewinn sind GTI-Fans in Abo-Falle

Das GTI-Treffen in Reifnitz dauerte bis zum 12. Mai, nun brummt vielen Teilnehmern der Schädel – aber nicht durch die lauten Motorengeräusche, sondern wegen einer Gewinnspielfalle. "Wir haben jedes Jahr Besucherinnen und Besucher, die sich über den Tisch gezogen fühlen und unsere Hilfe suchen", sagt Thomas Wagenhofer vom Arbeiterkammer-Konsumentenschutz.

Das deswegen, weil vor Ort ein Gewinnspiel Teilnehmer in eine Abo-Falle lockte. "Man wird von attraktiven Frauen angesprochen und es geht um wertvolle Preise", so der Experte über das Gewinnspiel eines deutschen Tuning-Vereins, der dazu eine Losliste zum Eintragen vor Ort auflegte. "Doch im gleichen Atemzug werden Verträge für eine Mitgliedschaft in 'Europas größtem Tuning Netzwerk' vorgelegt und meistens nicht genau gelesen, da man es für einen Teil vom Gewinnspiel hält", so die AK.

Wer Frist versäumt, hat Pech gehabt

Neben dem Namen und der Adresse kann man auch gleich die Kontodaten bekannt geben, was viele tun würden. "Am Ende unterschreibt man einen Zwei-Jahres-Vertrag und auch ein zweiwöchiges Widerrufsrecht. Das Kleingedruckte wird vor Ort meist nicht gelesen", so Wagenhofer. Er rät Betroffenen: "Einfach einen eingeschriebenen Brief an der Unternehmen schreiben und sagen, dass man vom Vertrag zurücktritt."

Pech hat allerdings, wer die zweiwöchige Frist versäumt, sie gilt ab dem Zeitpunkt der Unterschrift. Rechtlich kann man dann unter Einhaltung der dreimonatigen Kündigungsfrist diesen Vertrag offiziell erst nach zwei Jahren kündigen.

Das könnte Sie auch interessieren

(red)