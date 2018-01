Thujen-Hasser steckt Hecke in Brand

Die Lebensbäume entzweien Gartenliebhaber. Die einen schotten sich damit von der Außenwelt ab, während andere in ihrem Hass auf die grünen Wälle zu drastischen Mitteln greifen.

Umfrage Wie stehen Sie zu Thujenhecken? Wer sich eine Thujenhecke um den Garten zieht, hat mit dem Leben schon abgeschlossen.

Keine Ahnung. Was sind Thujen überhaupt?

Thujenhecken sind nicht nur formschön, sondern auch super um die Blicke neugieriger Nachbarn abzuhalten.

Ein bislang unbekannter Täter zündete am 24.01.2018 um 15.20 Uhr mit einem Feuerzeug am Anwesen eines 78-jährigen Mannes in Klagenfurt die Thujenhecke in der Länge von 10 Metern an.

Dabei wurde er von zwei Kindern betreten und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die Kinder verständigten die Mutter, welche wiederum die Feuerwehr alarmierte.

Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten die Hecke rasch löschen und so Schlimmeres verhindern. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

(red)