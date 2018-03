Tote Kühe: Jetzt ermittelt Staatsanwaltschaft

In einem Kärntner Landwirtschaftsbetrieb besteht der schreckliche Verdacht auf Tierquälerei – "Heute" berichtete. Drei Rinder wurden tot in einem verdreckten Stall vorgefunden. Es wird vermutet, dass die Tiere verhungert sind.

Am Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen wegen Tierquälerei gegen unbekannt aufgenommen, bestätigte Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, gegenüber der APA.

Ergebnisse nächste Woche

Es wurden bereits ein Lokalaugenschein am Hof durchgeführt und die Obduktion der verendeten Rinder angeordnet. Ergebnisse sollen bereits nächste Woche vorliegen. Die anderen Tiere auf dem Bauernhof sollen mittlerweile gut versorgt sein.

Tierschützer hatten sich über den grauenvollen Fund entsetzt gezeigt. "Vier Pfoten verlangt im Fall der verendeten Kühe im Bezirk St. Veit in Kärnten Aufklärung. Die Stellungnahme des zuständigen Landesveterinärs, nach denen der Vorfall 'sicher nichts Abartiges' ist, ist inakzeptabel und zynisch", so die Tierschutzorganisation in einer Stellungnahme am Dienstag.

Auch der Verein Pfotenhilfe hat mittlerweile auf den rätselhaften Fall regiert. In einer Aussendung fordert die Organisation Tierschutzministerin Hartinger-Klein auf, die Kontrollverordnung zu verschärfen.

