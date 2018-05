Traktor-Überschlag: Eltern finden verletzte Schülerin

Eine 17-jährige Schülerin aus der Gemeinde Bad St. Leonhard lenkte am Samstag einen Traktor auf einem Genossenschaftsweg in der Gemeinde Bad St. Leonhard, Bezirk Wolfsberg in Richtung Nordosten. Auf der Kippmulde des Traktors war Gras geladen, welches als Viehfutter Verwendung finden sollte.

Gegen 15.25 Uhr war die Jugendliche auf der einspurigen Asphaltstraße zu einer rund einhundert Meter entfernten Wegkreuzung unterwegs um die Maschine dort zu wenden. Auf dem Weg zur Kreuzung geriet sie aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Traktor überschlug sich dabei und kam ca. zehn Meter tiefer auf einer steil abfallenden Wiese zum Stillstand.

Während des Sturzes gelang es der 17-Jährigen noch, sich in der Kabine des Traktors fest zu halten. Nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen war, konnte sie sich aus eigener Kraft aus der Kabine befreien.

Eltern alarmierten die Rettung

Sie kletterte zurück auf die Straße, wo sie dann verletzt von ihren Eltern gefunden wurde. Diese hatten den Absturz bzw. Überschlag des Traktors aus der Ferne akustisch wahrgenommen. Anschließend verständigten die Eltern mittels Mobiltelefon die Rettung.

Die 17-Jährige, welche bei vollem Bewusstsein war, wurde von der Rettung, unbestimmten Grades verletzt, ins Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert.

An der Bergung war die Freiwillige Feuerwehr Bad St. Leonhard mit insgesamt drei Fahrzeugen sowie 15 Mann im Einsatz. Der auslaufende Treibstoff konnte von den Silberhelmen aufgefangen und der Traktor vor einem weiteren Abrutschen gesichert werden.

