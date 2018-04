Unfall in Völkermarkt 09. April 2018 18:07; Akt: 09.04.2018 18:11 Print

27-Jähriger Arbeiter von Kranausleger erschlagen

Ein schlimmer Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Montag in Kärnten. Der junge Bauarbeiter verstarb noch am Unfallort.