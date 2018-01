Welpen verendeten bei Küchenbrand

In der Nacht auf Montag ist um etwa 1.30 Uhr ein Küchenfeuer in Folge eines Stromausfalls ausgebrochen. Ein 24-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau wollten in der Küche ihres Wohnhauses in der Gemeinde Reißeck, Bezirk Spittal/Drau auf dem Herd kochen, doch nachdem sie die Küche kurz verließen, fiel der Strom aus.

Umfrage Haben Sie schon einmal selbst einen Brand miterlebt? Ja, schon einmal im Urlaub.

Nein, zum Glück noch nie!

Ja, habe ich. Leider nicht nur einmal.

Der Mann bemerkte eine starke Rauchentwicklung, die sich auf das gesamte Wohnhaus ausbreitete. Er und weitere drei Personen konnten das Haus in weiterer Folge unverletzt verlassen. Die alarmierten Feuerwehren mussten mit Atemschutzträgern die Löscharbeiten durchführen.

Fünf Tiere verendeten

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich auch sechs Hunde, davon drei Welpen, im Wohnhaus. Fünf Tiere konnten von der Feuerwehr nur mehr tot geborgen werden. Ein Hund wurde zu einer Tierärztin gebracht.

Die Küche brannte vollständig aus und es entstand erheblicher Sachschaden.

Es standen 57 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren Kolbnitz, Penk, Mühldorf und Obervellach im Einsatz. Bezüglich der genauen Brandursache werden Ermittlungen angestellt.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(lu)