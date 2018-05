Viehhänger stürzte in Drau – Tiere und Pkw vermisst

Am Donnerstag um 15 Uhr war ein 55-jähriger Landwirt aus Ruden mit seinem Pick-Up und einem mit vier Jungrindern beladenen Viehanhänger zu einem Gehöft in Wernzach (Völkermarkt) unterwegs. Dort wollte er den Anhänger entladen – so weit ist es allerdings nicht gekommen.

In Drau abgestürzt

Am Ziel angekommen wendete er das Fahrzeug und wurde dabei vom 29-jährigen Besitzer der Tiere eingewiesen. Als der Landwirt den Pick-Up abstellen und mit dem Entladen beginnen wollte, kam das Gespann auf der leicht feuchten und abschüssigen Wiese ins Rutschen. Nach etwa 30 Metern prallte das Gespann gegen einen Baum. Dem Landwirt gelang es gerade noch, aus dem Fahrzeug zu springen und sich zu retten. Das Gespann flog allerdings nach rund 150 bis 200 Meter Rutschfahrt etwa 10 Meter durch die Luft. Es landete im Draufluss und wurde abgetrieben.

Der Landwirt konnte noch ein Jungrind aus dem Wasser retten. Der zur Hilfe gerufenen Feuerwehr gelang es, ein zweites der Tiere aus dem Fluss zu retten. Die weiteren Jungrinder werden jedoch noch vermisst. Genauso das Fahrzeug samt Anhänger – obwohl Florianis, Wasserrettung, ein Hubschrauber und Taucher auf Hochtouren seit dem Nachmittag danach suchten. Die Wasserrettung war sogar mit einem Sonarboot im Einsatz, wie es auf der Facebook-Seite heißt.

