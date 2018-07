Maststütze abgebrochen 02. Juli 2018 11:28; Akt: 02.07.2018 11:28 Print

Wiener Urlauber geriet am Millstätter See in Seenot

Für zwei Urlauber endete eine Segeltour am Millstätter See in einer Katastrophe. Nachdem eine Maststütze abgebrochen war, kippte der Wind das Boot um und warf die Männer über Bord.