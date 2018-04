Fünfter Drogentoter in Kärnten 27. April 2018 15:57; Akt: 27.04.2018 15:57 Print

42-Jähriger stirbt nach Drogenmix in Wohnung

Am 23. April ist ein 42-Jähriger in Wolfsberg nach einem Cocktail verschiedener Drogen gestorben. Ein Bekannter hatte den Mann in der Wohnung gefunden.