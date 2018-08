Zwei Frauen bei Schaukel-Unfall schwer verletzt

Das Unglück ereignete sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf einem Grundstück in Knappenberg (Bezirk St. Veit an der Glan). Die 62-jährige Frau saß gemeinsam mit der 27-Jährigen auf einer Schaukel, die an einem Ast eines Lindenbaumes, befestigt war.

Plötzlich brach der Ast und beide Frauen stürzten zu Boden. Der abgebrochene Ast traf beide Frauen und verletzte sie so schwer, dass 27-Jährige mit dem Rettungshubschrauber "C11" ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt und die 62-Jährige mit dem Notarztwagen in das Krankenhaus Friesach eingeliefert werden mussten.

(red)