ÖBB baut Netz aus – Diese Strecken sind betroffen

Im Zuge von Arbeiten am Streckennetz der ÖBB kommt es im Laufe des Jahres zu zahlreichen Sperren und Umleitungen. Betroffen ist die Ostregion.

"Der Schwerpunkt der Infrastrukturvorhaben 2018 liegt heuer in Ostösterreich. Rund 670 Millionen Euro werden in neue Schieneninfrastruktur, moderne Bahnhöfe, Park&Ride-Anlagen und den Ausbau des Mobilfunknetzes investiert. Um alle nötigen Erhaltungs- und Bauarbeiten durchführen zu können, werden teilweise Strecken in der Region gesperrt", informieren die ÖBB in einer Aussendung.

Die wichtigsten Streckensperren:

Wien - Bratislava: 26.5. bis 3.6.

> Ausfall aller Regionalzüge zwischen Erzherzog-Karl-Straße und Raasdorf, Schienenersatzverkehr von Stadlau bis Raasdorf. Die REX-Züge werden umgeleitet.

S7 Flughafenschnellbahn:

10.8. bis 1.9.

> Schienenersatzverkehr zwischen Fischamend und Wolfsthal

und 1.9. bis 23.9.

> Schienenersatzverkehr zwischen Hainburg a. d. D. Kulturfabrik und Wolfsthal

Pottendorfer Linie: 29.6. bis 3.9.

> Schienenersatzverkehr zwischen Wien Blumental und Ebreichsdorf bzw. zwischen Ebreichsdorf und Wien Hbf., Umleitung für REX Züge über Gramatneusiedl

Wien Breitensee - Wien Hernals: 9. bis 11.6.

> Vorsperre mit einzelnen Zugausfällen

Wien Ottakring - Wien Heiligenstadt: 30.6. bis 3.9.

> Gesamtsperre und Schienenersatzverkehr

Wien Süßenbrunn – Deutsch Wagram: 4.8. bis 3.9.

> für den Nahverkehr gesperrt (Schienenersatzverkehr), Fernverkehr: + 2 Min.

Wien Praterstern – Wien Floridsdorf: 30.3. bis 3.4.

> Schienenersatzverkehr

Mattersburger Bahn: 16.7. bis 13.8.

> Schienenersatzverkehr zwischen Wr. Neustadt Hbf und Mattersburg

Aspangbahn: 7. bis 29.7.

> Schienenersatzverkehr zwischen Wr. Neustadt bzw. Bad Erlach und Aspang Markt

Kirchberg am Wagram - Hadersdorf am Kamp: 25.8. bis 3.9.

> Schienenersatzverkehr Kirchberg/Wagram - Krems a.d.D.

Stockerau - Absdorf-Hippersdorf-Ost: 3.9. bis 1.10.

> Gesamtsperre, Schienenersatzverkehr zwischen Stockerau und Absdorf-Hippersdorf (Tullnerfeld)

Traismauer - Herzogenburg: 5. bis 14.5.

> Schienenersatzverkehr zwischen Traismauer und Herzogenburg

Herzogenburg und Krems a.d. Donau: 30.6. bis 30.7.

> Schienenersatzverkehr zwischen Herzogenburg und Krems a.d. Donau

Loosdorf - Melk: 24.3. bis 3.4.

> Schienenersatzverkehr zwischen Loosdorf/St. Pölten HBf. und Pöchlarn

(red)