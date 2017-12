Heute gibt es zum Einstand eine kleine Rechenaufgabe:

Ein Mann isst an Heilig Abend 120 Weihnachtskekse, 8 Weihnachtsmuffins und 3 Sachertorten. Was bekommt er am nächsten Tag, also heute? ... Diabetes!

Schönen guten Morgen beim HEUTE Wetter! Und was für ein Wetter es ist! Die sehr ruhigen Verhältnisse der letzten Tage setzen sich nämlich heute fort.

In der Früh und am Vormittag kann es zwar stellenweise nebelig sein, bis auf ein paar Ausnahmen setzt sich aber überall die Sonne durch.

Besonders im Gebirge ist es den ganzen Tag über strahlend sonnig und oft wolkenlos. An den Temperaturen hat sich im Vergleich zu gestern wenig geändert, es bleibt ungewöhnlich mild: Ca. 3 Grad im Westen, 7 Grad im Osten Österreichs, dazu mäßiger Wind aus westlicher Richtung.

Sonniges Wien

In Wien steigen wir bei 5 Grad aus dem Bett, tagsüber erreichen wir dann Höchstwerte von 7 Grad. Trotz zeitweiser Bewölkung wird der Tag in der Bundeshauptstadt außerdem überwiegend sonnig verlaufen.

Zum Abschluss noch eine der zahlreichen Bauernregeln für den 25. Dezember:

Weihnacht, die im grünen Kleid, hält für Ostern Schnee bereit.

Wenn man dieser Regel glauben darf, wird es also spätestens zu Ostern endlich so richtig schneien.

Morgen gibt es hier wieder wie gewohnt das Wetter für euch, bis dahin: Einen schönen Tag! Bis bald!

