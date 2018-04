"Ich verlor meinen Job, weil ich auf’s Klo musste!"

So eine Führerscheinprüfung kann schon nervös machen, aber normalerweise sind es eher die Schüler, die unter Spannung stehen. Bei Roman L. ist das anders: „Ich wollte ja, dass meine Schüler die Herausforderung alle gut hinbekommen. Deshalb habe ich immer ein bisschen mitgelitten.“ So auch unlängst an einem Prüfungstag der Fahrschule im Raum Mödling (NÖ). „Ich hatte eine Schülerin dabei, die schon einmal durchgeflogen ist. Aber diesmal hat sie es zum Glück geschafft.“

Kleiner Notfall

Danach hieß es für den Lehrer eigentlich: Heimkehren. Aber auf der Fahrt zur Firma grummelte dem 42-Jährigen der Magen: „Ich litt unter Gastritis und musste plötzlich dringend auf’s Klo.“ Weil offenbar weit und breit kein WC in Sicht war, ließ der Fahrlehrer seine Schülerin aussteigen und fuhr zu einem Baumarkt um auf die Toilette zu sprinten. Nachdem Roman L. ein kleines Malheur verhindern konnte, passierte ihm ein Großes: „Ich wollte möglichst schnell zur Fahrschule zurück und habe im Stress bei der Ausfahrt eine Leitplanke touchiert.“

Fristlose Entlassung

Auf die Erleichterung folgte schließlich Ernüchterung: Roman L. wurde entlassen. Grund dafür ist das „unbefugte Inbetriebnehmen“ des Fahrschulautos. Bei seinem Ex-Arbeitgeber wollte man sich zu der Angelegenheit nicht äußern. Der Fahrlehrer trauert seinem Job nach: „Ich habe das gern gemacht und würde das auch weiterhin sehr gerne machen.“ Doch davon will man bei der Fahrschule vermutlich nichts wissen. Roman L.: „Das Ganze ist echt besch…“

(shoe)