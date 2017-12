"Tobende Kellnerin riss mir ein Büschel Haare aus"

Ein freundschaftliche Verabschiedung vom Kellner brachte eine Bardame in Wr. Neustadt zum Überschäumen: "Sie hat mich wüst attackiert und mir die Haare ausgerissen", erzählt Lokalgästin Kerstin R.

Bussi war ihr Schicksal

Eine Glückssträhne sieht anders aus: Für die Burgenländerin Kerstin R. gipfelte ein Besuch in der Wr. Neustädter Herrengasse (NÖ) in einem haarigen Kampf mit einer Servierkraft: "Ich wollte in dem Lokal zu den Feiertagen alte Bekannte wiedersehen und gemütlich ein, zwei Getränke nehmen", so die 22-Jährige. "Vor dem Heimgehen verabschiedete ich mich noch vom Kellner, den ich seit Jahren kenne." Doch aus dem freundschaftlichen Küsschen wurde nichts: "Eine Kollegin von ihm rastete völlig aus, weil ich ihrer Meinung nach zu nahe an die Schwingtür der Bar gekommen war. Anstatt die Angelegenheit zivilisiert zu klären, hat sie mich weggestoßen und unfreundlich 'Schleich dich' ins Ohr gebrüllt."

Afterhour im Spital

Als Kerstin R. die unmanierliche Frau fragte, was sie ihr denn getan habe, rupfte diese ihr ein Büschel Haare aus und schimpfte weiter. Andere Gäste mussten die Tobende zurückhalten. "Dann kam auch noch der Security dazu. Er packte mich am Hals und hat hochgehoben. Ich habe keine Luft bekommen. Er löste den Würgegriff erst, als ich am Boden lag."



Beim Hinfallen schlug sich die Behindertenbetreuerin den Kopf an der Mauer an. Folge: Afterhour im Spital – Gehirnerschütterung, Halstrauma, Kehlkopfprellung.

Ärgerlich: "Ich habe mich beim Lokalbesitzer beschwert. Er hat sich nicht einmal entschuldigt. Ich habe nun Anzeige erstattet."

(coi)