Am Wochenende drohen heftigste Blechlawinen

Geduld und viele kalte Getränke – diese beiden Zutaten sollte jeder mitbringen, der sich an diesem Wochenende auf die Fahrt in den Urlaub macht.

Denn die Autofahrerklubs rechnen in mindestens fünf Bundesländern mit heftigen Verzögerungen auf den wichtigen Transitstrecken Richtung Italien und Kroatien.

Besonders zeitraubend könnte es am Samstag auf den Autobahnen in Tirol werden, wenn sich unzählige Sonnensüchtige aus den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg auf den Weg in den Süden machen.

Massive Staugefahr

Weitere Strecken mit massiver Staugefahr: die Tauernautobahn

in Kärnten und vor allem die Karawankenautobahn auf österreichischer und slowenischer Seite.

In der Steiermark wird es laut den Experten besonders auf der

Pyhrnautobahn rund um den Gleinalmtunnel zu Geduldsproben für Autofahrer kommen.

