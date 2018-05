"Vadjma" lässt es weiter aus Kübeln schütten

Auch am heutigen Dienstag wird das Wettergeschehen weiterhin von Tief "Vadjma" bestimmt, dessen Zentrum sich genau über Österreich befindet. Die Regenmassen haben in der Steiermark zu teils großräumigen Überschwemmungen und Vermurungen geführt – auch in Salzburg wurde eine amtliche Hochwasserwarnung ausgegeben.

In den kommenden Tagen zieht dieses Tief nur langsam nach Nordosten ab und sorgt deshalb weiterhin landesweit für wechselhaftes Wetter. Die Temperaturen passen sich nach langer Zeit wieder der Jahreszeit an. Stabiles Hochdruckwetter ist bis auf weiteres nicht in Sicht.

Am Dienstag setzt sich das unbeständige Wetter fort. Die Wolken überwiegen und vor allem entlang und nördlich des Alpenhauptkamms regnet es häufig und teils auch schauerartig verstärkt. Im Süden entwickeln sich im Laufe des Nachmittags Schauer und Gewitter. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Süd bis Südost.

Tief "Vadjma" flutet Österreich mit Regen

Der Mittwoch startet alpennordseitig mit vielen Wolken und verbreitet regnet es. Meist trocken ist es von Unterkärnten bis ins Weinviertel, hier zeigt sich auch die Sonne häufiger. Im weiteren Tagesverlauf ist die Sonne fast überall zumindest kurz zu sehen, zudem bilden sich landesweit Schauer und einzelne, mitunter auch kräftige Gewitter. Der Wind weht mäßig aus West.

Am Donnerstag dominieren an der Alpennordseite und im Nordosten weiterhin die Wolken und zeitweise fällt Regen. Südlich des Alpenhauptkamms bleibt es zunächst trocken bei zeitweiligem Sonnenschein, allerdings entstehen ab Mittag auch hier Schauer und einzelne Gewitter. Der Wind weht lebhaft aus West bis Nordwest.

(red)