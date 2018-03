Diese Wetterkarten zeigen Schnee-Comeback an

Seit dem vergangenen Wochenende herrschen in Österreich frühlingshafte Temperaturen. Und auch in den nächsten Tagen zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite.

Umfrage Freuen Sie sich über den Schnee? Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ich liebe den Schnee

Jetzt brauche ich auch keinen Schnee mehr

Ob es regnet oder schneit, mir ist das Wetter völlig egal

Keine Ahnung

Zwar kann es am Mittwoch stellenweise noch einzelne Regenschauer geben, mit Temperaturen um die 15 Grad bleibt es aber weiterhin sehr angenehm. Nur einen Tag später, am Donnerstag, wird es dann noch einmal so richtig warm. Ein Südföhn lässt das Thermometer im Land auf bis zu 20 Grad steigen.

Jetzt 45.000 Orte online: Die detailgenaue Wetter-Prognose für Ihre Region >>>

Auch am Freitag überwiegt der Sonnenschein und bringt noch einmal vielerorts zweistellige Plusgrade. Doch spätestens am frühen Abend ist es dann mit den frühlingshaften Temperaturen im Land vorerst einmal vorbei.

30 cm Schnee in Wien

Denn die Kaltluft aus Nordosteuropa nähert sich Österreich mit riesigen Schritten und spätestens am Samstag steht der Winter wieder vor der Tür. Ein letztes (?!) Mal schüttelt Frau Holle noch einmal ihre Kissen über der Alpenrepublik aus und sorgt für weiße Landschaften.

Kälte-Fotos der "Heute"-Leser

Alleine in der Bundeshauptstadt Wien ist mit bis zu 30 cm Schnee zu rechnen. Auf den Bergen sind sogar bis zu einem Meter möglich. Sehr zur Freude der Wintersportler, die Frühlings-Fans sind davon aber nur wenig begeistert.

Der neuerliche Wintereinbruch kommt aber nicht von ungefähr. "In den schneebedeckten Weiten Russlands lagert noch immer eisige Luft, selbst tagsüber verharren die Temperaturen hier unter -10 Grad", so UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Schnee zu Ostern?

"Dreht nun die Strömung auf Nordost, so erreicht uns diese russische Polarluft in leicht abgeschwächter Form." Auch am Montag bleibt es in Österreich dann weiterhin kalt. Derzeit rechnen Experten mit Höchsttemperaturen um die 2 Grad!

Einige Meteorologen wollen zudem nicht ausschließen, dass das Wetter auch nächste Woche turbulent weitergeht. Denn selbst zu Ostern, Ende März, kann es, wie die Vergangenheit schon oft genug gezeigt hat, noch einmal kräftig schneien.

(red)