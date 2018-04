Österreicher im Urlaub auf den Philippinen ermordet

Medienberichten zufolge wurde ein 61-jähriger österreichischer Urlauber auf den Philippinen ermordet. Behörden haben eine Fahndung nach den zwei mutmaßlichen Tätern eingeleitet. Außerdem sucht die Polizei nach einer Frau, die sich zum Zeitpunkt der Schießerei an der Seite der 61-Jährigen befunden haben soll.

Der Österreicher war den Berichten zufolge gemeinsam mit jener Unbekannten mit seinem Motorrad unterwegs, als er plötzlich von zwei bewaffneten Männern attackiert wurde. Franz K. wurde von drei Schüssen im Rückenbereich getroffen und war sofort tot.

Begleiterin verschwunden

Ob die Frau, die seither spurlos verschwunden ist, in den Mordfall verwickelt ist oder sie sich womöglich aus Angst vor den Angreifern versteckt hält, sei noch unklar. Die Polizei erklärte aufgrund der laufenden Ermittlungen aktuell nicht mehr Details nennen zu können.

Die Schießerei soll sich bereits am 28. März ereignet haben. Die Polizei erfuhr erst später, als die Leiche des Österreichers in einem Feld in der Nähe eines Baches in Barangay Balugo in der Stadt Valencia gefunden wurde, davon und leitete die Ermittlungen ein.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)