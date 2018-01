1 Minute nach Mitternacht: Neujahrsbaby heißt Julia

Das erste Baby des Jahres ist Leobnerin: Exakt 00:01 Uhr am 01.01.2018 wird auf der Geburtsurkunde der kleinen Julia vermerkt werden.

Das Mädchen wurde im Krankenhaus Leoben geboren. Doch auch in den Geburtenstationen im restlichen Österreich gab es viel zu tun. Hier eine Liste der bisher bekannten Neujahrsbabys.

Auch das zweite Neujahrsbaby ist ein Steirer, im Landeskrankenhaus Weststeiermark in Deutschlandsberg kam um 00:02 Uhr der kleine Florian auf die Welt, er wiegt 3.015 Gramm und ist 50 Zentimeter groß. Florian wird ein kleiner Bruder sein, die stolzen Eltern aus Stainz haben bereits ein Kind.

In Vorarlberg wurde nur 10 Minuten später Emma per Kaiserschnitt geboren. Das Mädchen, das in Lustenau aufwachsen wird, kam in der Klinik Innsbruck auf die Welt. Natürlich auch in Tirol geboren wurde die erste Tirolerin des Jahres, Leonie (00:29 Uhr), nämlich im Krankenhaus Hall in Tirol.

Die Salzburger Geburtshelfer im Tauernklinikum Zell am See brachten möglicherweise die erste Deutsche des Jahres auf die Welt: Um 00.14 Uhr gebar eine Urlauberin aus der Region Würzburg bei uns ihr drittes Kind. Sie wird Veronika heißen.

Auf den ersten "echten" Salzburger mussten die Eltern bis 01.23 Uhr warten, Emilio wird das vierte Geschwisterchen sein. Von seinem Geburtsort in der Kardinal-Schwarzenberg-Klinik in Schwarzach geht es bald heim nach Eben im Pongau.

Sophie aus Hollabrunn ist die erste Niederösterreicherin im Jahr 2018: Sie kam um 01.31 Uhr im örtlichen Krankenhaus zur Welt.

Das erste Wiener Baby des Jahres dürfte die kleine Asel sein, sie wurde um 00:47 Uhr in der Rudolfstiftung geboren. Das Mädchen ist 51 Zentimeter groß und wiegt 3.460 Gramm.

Aus Oberösterreich meldet das Linzer Kepler Universitätsklinikum das erste Baby des Jahres: Die Eltern der kleinen Emili Rio stammen aus Neuhofen an der Krems. Das Mädchen kam um 00:07 Uhr auf die Welt und wog dabei 3.340 Gramm bei 52 Zentimeter Größe.

