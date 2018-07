Fünf Verletzte auf AUA-Flug nach Israel

Ein Airbus A320 der Austrian Airlines mit der Flugnummer OS 861 ist am Montag auf dem Weg von Wien nach Tel Aviv in heftige Turbulenzen geraten. Dabei wurden fünf Personen leicht verletzt. Laut der "Times of Israel" erlitt ein Bub eine Blessur am Kopf.

"Die Crew hat sich entschieden, aufgrund der Nähe und der guten medizinischen Versorgung nach Tel Aviv weiterzufliegen", sagte eine Sprecherin der Fluglinie zu "Heute". Das Flugzeug wurde im Anflug vorgereiht und landete demnach sicher auf dem Ben-Gurion Flughafen, wo Rettungskräfte schon bereitstanden.

Krankenschwester half an Bord

Unter den Verletzten befanden sich vier Passagiere und ein Besatzungsmitglied, bestätigte die AUA. Eine Krankenschwester, die zufällig an Bord war, kümmerte sich noch in der Luft um sie. Die verletzten Passagiere und das Crewmitglied wurden vor Ort untersucht und konnten das Flughafengelände nach dem Check bereits verlassen.

Der Rückflug OS 862 von Tel Aviv nach Wien wurde am Montagabend gestrichen, die Passagiere umgebucht.

