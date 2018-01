Acht Wochen alter Husky landete im Biomüll

Herzloser geht's kaum: Wie Abfall wurde der acht Wochen alte Husky-Mischling Jimmy einen Tag vor Silvester in eine Biomülltonne in Liezen in der Steiermark geworfen. Augenzeugen wollen ihn zuvor mit Bettlern gesehen haben.

Ein Passant fand den zitternden Welpen in der Tonne und rief seine Tochter Bianca, die Jimmy nicht mehr hergeben wollte. "Es war Liebe auf den ersten Blick", so Fritz Neuhofer vom Verein "Katze in Not", der die Erstversorgung übernahm.

"Es war sehr berührend, wie Jimmy sich sofort an seine Retterin kuschelte". Der Welpe hatte Glück, zwei seiner Geschwister werden noch vermisst

(red)