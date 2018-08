Warnung vor Internet-Schlüsseldiensten

Immer wieder kommt es zu Vorfällen, bei denen Personen Schlüsseldienste über das Internet suchen und in weiterer Folge von den teils unseriösen Firmen abgezockt werden.

Umfrage Hatten Sie auch schon schlechte Erfahrungen mit einem Schlüsseldienst? Ja, bei mir war der Aufsperrdienst auch sehr teuer.

Nein, ich habe noch nie meinen Schlüssel verloren/verlegt

Ich musste nicht so viel zahlen.

In der Steiermark berichtete die Polizei vor wenigen Tagen von solch dreisten Abzocken. Ein 59-Jähriger hatte am 18. August Probleme mit dem Schloss seiner Eingangstüre und verständigte telefonisch einen Schlüsseldienst, den er im Netz gefunden hatte. Die Kontaktaufnahme erfolgte über ein Call-Center. Kurze Zeit danach kamen zwei unbekannte Männer, gaben sich als Schlüsseldienst aus und tauschten das Schloss der Eingangstüre aus. "Für diese Dienstleistung stellten die Unbekannten weit über 1000 Euro in Rechnung und kassierten den Betrag in bar", teilte die LPD Steiermark mit.

Einen Tag später (19.8.) verständigte auch eine 32-Jährige einen über das Internet gefundenen Schlüsseldienst, der ihr ebenso über ein Callcenter vermittelt wurde. "In diesem Fall wurde das Schloss von einem unbekannten Täter nur ausgebaut und versprochen, einen neuen Zylinder zuzustellen und einzubauen. Für diese Tätigkeit kassierte er mehrere hundert Euro. Ein neuer Zylinder wurde nicht eingebaut", so die Polizei.

Eine Kontaktaufnahme mit den Personen war später nicht mehr möglich. Die Polizei rät daher zur Vorsicht bei der Inanspruchnahme von Schlüsseldiensten über das Internet. Auch die Arbeiterkammer Steiermark und seriöse heimische Firmen warnen nun vor diesen Unternehmen. Sie kassieren oft das Zehn- bis Fünfzehnfache ab – und das noch dazu mit einem womöglich nicht zufriedenstellendem Ergebnis. Betroffenen wird geraten, möglichst nur Schlüsseldienste anzurufen, die über eine Festnetznummer erreichbar sind.

Weitere Tipps und mehr zum Thema sehen Sie im Video:



Lesen Sie hier:

Bruckerin (23) abgezockt: 550 € für Schlüsseldienst >>>

Schlüsseldienst-Bande zockt Haustür-Opfer ab >>>

In St. Florian: 2.000 Euro für Schlüsseldienst bezahlt >>>

Abzocke! Mutter zahlte für 25 Minuten Arbeit 705 € >>>

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)