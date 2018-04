Am Donnerstag macht der Frühling eine Pause

Nach dem langen Winter konnten die Österreicher in den vergangenen Wochen endlich aufatmen. Doch die Freude über den Frühlingsbeginn wird am Donnerstag etwas gebremst.

Von Westen her zieht am Donnerstag eine Kaltfront über ganz Österreich. Von Vorarlberg bis in das westliche Niederösterreich sowie in Osttirol und Kärnten beginnt der Tag dicht bewölkt und mit Regen.

Im Osten und Südosten kommt anfangs noch stellenweise die Sonne durch, spätestens am Nachmittag ist der Himmel über ganz Österreich dann dicht bewölkt und es gehen schließlich verbreitet Regen und Regenschauer, im Südosten vereinzelt auch Gewitter nieder. Die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 1.300 Meter Seehöhe herab. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 3 und 11 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 11 und 17 Grad.

Der Freitag wird dafür wieder strahlend sonnig. In den nördlichen Regionen Niederösterreichs kann es anfangs örtlich noch etwas regnen, im Laufe des Tages ziehen die Wolken in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland allerdings allmählich ab oder lösen sich auf. Die Frühtemperaturen liegen allerdings noch bei frostigen 0 bis 7 Grad, die Tageshöchsttemperaturen steigen dann auf 9 bis 20 Grad. Am wärmsten ist es im Westen.

Am Samstag verläuft der Tag in allen Landesteilen sonnig, oft zeigt sich der Himmel sogar wolkenlos. Ganz im Osten können sich mitunter ein paar Schichtwolken zeigen. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 1 bis plus 7 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 15 bis 23 Grad.

Auch am Sonntag sorgen die föhnige Südwestströmung und der Hochdruckeinfluss im ganzen Land für fast wolkenlosen Himmel und Sonnenschein. Tagsüber ziehen ein paar dünne Wolken in hohen Schichten durch, häufiger im Westen und Südwesten. In der Früh hat es je nach Wind 2 bis 10 Grad, tagsüber klettern die Temperaturen auf 17 bis 24 Grad.

