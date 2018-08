So dramatisch verlief der AUA-Flug mit 5 Verletzten

Am 31. Juli kam es zu einem dramatischen Vorfall an Bord eines Airbu A320 der Austrian Airlines auf dem Weg von Wien nach Tel Aviv – "Heute" berichtete. Der Flug mit der Nummer OS 861 kam in heftige Turbulenzen, fünf Personen wurden umhergeschleudert und leicht verletzt.

Wie "The Aviation Herald" berichtet, spielten sich an Bord des Flugzeigs chaotische Szenen ab. Ein Passagier berichtet gegenüber dem Medium davon, dass sein sechsjähriger Sohn auf die Toilette musste. Als sich das Kind in der Kabine befand, kam es zu einem ersten Ab sackender Maschine. Der Vater wies seinen Sohn an, zu seinem Platz zurückzukriechen.

Kleine Schäden am Flugzeug

Plötzlich schien das Flugzeug allerdings zu fallen. Vater, Sohn, andere Passagiere und das Kabinenpersonal wurden gegen die Kabinendecke geschleudert und krachten auf den Boden zurück. Eine Krankenschwester untersuchte die Leichtverletzten, die Entscheidung wurde getroffen, den Flug nach Tel Aviv fortzusetzen. Bei der Ankunft stand bereits medizinisches Personal bereit, das sich um die verletzten Personen kümmerte.

Der Rückflug OS 862 von Tel Aviv nach Wien wurde gestrichen, die Passagiere umgebucht.

Laut Austrian Airlines erlitt das Flugzeug heftige Turbulenzen, es wurden aber keine Geschwindigkeits- oder Höhenbeschränkungen übertreten. Das Flugzeug erlitt an der Decke leichte optische Schäden und wurde bereits wieder in Betrieb genommen.

