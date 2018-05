Buch rechnet ab: "Alles Schlampen, auch Mutti"

Früher rieben sich Frauen zwischen Kindern und Karriere auf. Das ist der Working Mum von heute aber nicht genug: Sie will anziehend für die Männerwelt bleiben – also einen hohen „F***ability-Faktor“ mitbringen, schreibt Sexualpädagogin Katja Grach (34).

Sexy zu jeder Tageszeit?



Im Buch „MILF-Mädchenrechnung“ (Schwarzkopf & Schwarzkopf) stellt die Grazerin den vermeintlich anziehenden Typus der heißen Mutti, der „MILF“ (Mother I’d like to f***) infrage. „Was früher verboten war, scheint heute ein Muss: sexy und begehrenswert zu sein – zu jeder Tageszeit, in jedem Alter, für jeden und jede.“

Aus „Alles Schlampen außer Mutti“ wurde so „Alles Schlampen, auch Mutti“, so Grach. „Die MILF bringt ihren Körper nach der Geburt schnellstmöglich wieder in Form und sonnt sich in den bewundernden Blicken anderer Mütter, Ehemänner und Pubertierender.“ Wer bei all dem Stress noch Lust auf Sex hat, darf sich freuen

(red)