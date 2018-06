Der "Robin Wood" der buckligen Welt

Sie sitzen nach einer Naturkatastrophe in einem Tal fest? Sind nach dem totalen Systemausfall auf sich alleine gestellt?

Kein Problem: Martin Mollay (42) macht Sie fit für den Untergang. Bei Hollenthon (NÖ) in der buckligen Welt lehrt der ehemalige Jagdkommando-Soldat das Überleben:

„Survival ist eine Lebensphilosophie. Bei mir lernt man, wie man Feuer macht, sich eine Unterkunft baut und in der Wildnis Essen findet.“

Anfängerfreundlich

Besucher können entweder einen einzelnen Survival-Day (9-17 Uhr, 110 Euro) absolvieren, oder mehrtätige Kurse besuchen. Dabei gibt es verschieden Stufen – von "Level 1" bis "Level 4" trainiert der ehemalige Soldat hartgesottene Survival-Enthusiasten genauso wie neugierige Neulinge.

Beliebte Kurse

Auch von Unternehmen wird Mollay engagiert: "Letztens erst war ich bei einer Firma in Hamburg. Auch wenn der Weltuntergang nicht unmittelbar bevorsteht, es schadet nicht, zu wissen wie man sich zurechtfindet, wenn man auf sich allein gestellt ist." Alle Details und Preise gibt’s auf www.survivaltraining.at.

(shoe)