Der Ostermontag bringt das erste Mal über 20 Grad

Der Montag (26. März) beginnt noch sehr kalt und verläuft leicht unbeständig. Zunächst zeigt sich besonders im Süden und Osten zeitweise die Sonne, sonst überwiegen oft schon die Wolken. Tagsüber breiten sich von Vorarlberg bis zur nördlichen Obersteiermark Schauer aus, die meisten davon sind im Berg- und Hügelland zu erwarten. Die Schneefallgrenze liegt noch bei 900 Metern, im Süden sind trotzdem bis zu zwölf Grad möglich.

Auch am Dienstag ziehen vor allem alpennordseitig zunächst noch einige kompakte Wolken und ein paar Regen- oberhalb von 500 bis 900 Meter auch Schneeschauer durch. Im Süden scheint von Beginn an zumindest ab und zu die Sonne, am Nachmittag kommt dann fast überall zeitweise die Sonne zum Vorschein. Das sollte es dann auch mit dem Schnee gewesen sein, denn bei bis zu 14 Grad hat er keine Chance mehr.

Der Schnee verabschiedet sich

Der Mittwoch verläuft großteils unbeständig. Meist dominieren die Wolken und an der Alpennordseite fällt zeitweise schauerartig verstärkter Regen. Nur im Mühlviertel liegt die Schneefallgrenze noch bei 700 Metern. Oft trocken bleibt es hingegen von Unterkärnten bis zum Süd- und Mittelburgenland. Die Temperaturen erreichen schon bis zu warme 16 Grad.

Ab Donnerstag kann man sich endgültig vom Schnee verabschieden und es wird in weiten Teilen Österreichs sonnig. Von Osttirol bis zum Südburgenland dominieren hingegen weiterhin die Wolken und im Tagesverlauf fällt hier häufig Regen. Der Wind weht zunächst noch lebhaft bis kräftig aus westlicher Richtung. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad.

Kältepause, dann folgt Wärme

Wie der Donnerstag verläuft auch der Freitag noch zäh und unbeständig, auch hier sind maximal 14 Grad möglich. Doch dann gibt es eine kleine Kälteunterbrechung, denn am Samstag sind durch Wolken und Wind nicht mehr als zehn Grad drin.

Ganz anders am Ostersonntag und Ostermontag: am Sonntag schießen die Temperaturen vor allem im Osten auf 16 Grad, am Ostermontag sollte jedes Bundesland die 20-Grad-Marke überspringen. Ausnahme: Kärnten, im Süden sind bei Wolken nicht mehr als 14 Grad vorhergesagt.

(red)