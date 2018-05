Der Stau-Wahnsinn startet jetzt erst so richtig

Das verlängerte Wochenende bringt einen bunten Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Trotzdem nützen zahlreiche Kurzurlauber das lange Wochenende schon ab Donnerstag, um einen mehrtätigen Ausflug zu genießen. Auch die Deutschen, welche sich teilweise schon in den Pfingstferien befinden, werden diese Tage nochmals explizit nutzen und zumindest Österreich durchqueren.

Längere Wartezeiten sind deshalb an den Grenzen quasi vorprogrammiert. Speziell der Westen des Landes wird an den langen Staus ab Christi Himmelfahrt länger zu beißen haben. Die folgenden Straßenabschnitte werden deshalb laut Autofahrerklub Arbö außerordentlich stark die Nerven strapazieren:

-Westautobahn (A1) rund um den Knoten Salzburg und am Grenzübertritt Walserberg

-die deutsche A8 (Großes Deutsches Eck) bei den Baustellenbereichen Bad Reichenhall, Neunkirchen und Anger

- Tauernautobahn (A10) rund um Salzburg, im Bereich Zederhaus und vor dem Tauerntunnel

-Inntalautobahn (A12) rund um Innsbruck, Strass im Zillertal und im Raum Kufstein/Kiefersfelden

-auf der Fernpassstraße (B179) vor dem Grenztunnel Füssen und vor dem Lermooser Tunnel

GTI-Treffen verschärft die Situation

Nicht nur in Westösterreich laufen die Motoren am Wochenende heiß, denn tausende GTI-Fans pilgern auch dieses Jahr wieder zum mittlerweile 37. GTI-Treffen nach Reifnitz am Wörthersee.

Allen Tuning-Fans sollte inzwischen bewusst sein, dass während der viertägigen Veranstaltung die Wörthersee Süduferstraße (L96) und auch die Reifnitzer Straße (L97b) in den Zufahrtsbereichen nach Reifnitz gesperrt werden, wobei dieses Jahr auch das erste Mal der Lindenweg und ein Teil der Seenstraße nur noch in einer Richtung befahrbar sein werden.

Zur Probe trat die Änderung der Verkehrsführung bereits am vergangenen Wochenende in Kraft, weil erfahrungsgemäß schon sehr früh mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Staus und Verzögerungen rund um Reifnitz, wie auf der Kärntner Straße (B83) oder auch auf der Keutschacher Straße (L97) gilt es zu berücksichtigen.





Generell besteht rund um Reifnitz bis Sonntag massive Staugefahr, zudem auch die Ortseinfahrten bis Samstag (23 Uhr) gesperrt sind. "Kostenpflichtige Parkplätze stehen rund um den Keutschacher See jede Menge zur Verfügung, aber auch Shuttle-Busse verkehren regelmäßig zwischen Klagenfurt und Reifnitz", meldet der Arbö-Informationsdienst.

Warnung an die Motorradfahrer

Der Autofahrerklub ÖAMTC warnt zudem alle Motorradfahrer, denn bisher wurden 2018 20 Biker bei Unfällen tödlich verletzt. "So viele waren es bis Anfang Mai zuletzt 2007", so ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé. Den Grund dafür sieht er unter anderem in der langen Schönwetterperiode im Frühling gepaart mit einer mangelnden Fahrpraxis nach der Winterpause.

Mit Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam stehen drei lange Wochenenden mit traditionell viel Ausflugsverkehr bevor. Bei gutem Wetter werden wieder viele Biker Ausfahrten unternehmen. "Gerade bei guten Bedingungen neigen Motorradfahrer zu Selbstüberschätzung und unüberlegten Fahraktionen. Die häufigsten Unfallursachen sind nicht angepasste Geschwindigkeit, Unachtsamkeit, Ablenkung und riskante Überholmanöver", so Nosé.

(red)