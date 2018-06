Die Wetter-Warnung steht schon wieder auf Rot!

Am Freitag halten sich einige Wolken und zwischen den Kitzbüheler Alpen und der Semmering-Wechsel-Region regnet es zum Teil noch kräftig und teils schauerartig verstärkt. Während die sonnigen Abschnitte tagsüber generell häufiger werden, gehen vor allem im Süden und nach Osten zu Schauer und Gewitter nieder. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, in exponierten Lagen am Alpenostrand auch kräftig aus nördlicher Richtung. Mit 19 bis 28 Grad wird es spürbar wärmer.

Umfrage Wie mögen Sie das Wetter am liebsten? Sonnig und warm.

Kühl und nass.

Frühlingshafte Temperaturen und Sonnenschein.

Am liebsten sind mir Minusgrade.

Ab 30 Grad ist es perfekt.

Trügerische 30 Grad

Am Samstag halten sich besonders im Norden und Osten einige Wolken und örtlich fallen auch noch letzte Regentropfen. Noch am Vormittag setzt sich aber auch hier nach und nach die Sonne durch. Am Nachmittag bilden sich dann besonders im westlichen und südlichen Bergland einige Quellwolken und in weiterer Folge einzelne Regenschauer und in den Südalpen vereinzelt Gewitter. Der Wind weht meist mäßig bis lebhaft, im östlichen Flachland auch kräftig aus Nord, dazu werden Höchstwerte zwischen 18 und 30 Grad erreicht.

Mehr Sonne am Sonntag

Der Sonntag verläuft nach Auflösung etwaiger Frühnebelfelder in weiten Teilen des Landes sonnig. Im Laufe des Tages machen sich lediglich im Nordosten sowie im Süden vermehrt Wolkenfelder bemerkbar, diese trüben den sonnigen Eindruck jedoch nur wenig. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus nördlicher Richtung. Die Tageshöchstwerte erreichen 18 bis 29 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Sommer wieder am Montag

Am Montag scheint im Großteil des Landes von früh bis spät die Sonne, oft sogar von einem wolkenlosen Himmel. Lediglich in Osttirol und Kärnten halten sich etwas mehr Wolken, aber auch diese lockern im Tagesverlauf auf. Der Wind spielt keine große Rolle und die Temperaturen steigen von Ost nach West auf maximal 19 bis 29 Grad.

Dienstag kommen Gewitter zurück

Der Dienstag startet südlich des Alpenhauptkamms sowie von der Südoststeiermark bis ins Mittelburgenland mit einigen Wolken. Zudem breiten sich im Laufe des Tages von Westen her Schauer und Gewitter aus. Überwiegend sonnig und trocken verläuft der Tag vom Flachgau bis ins Nordburgenland und nördlich davon. Der Wind spielt meist nur eine untergeordnete Rolle, lediglich im westlichen Donauraum weht anfangs mäßiger Ostwind. Die Temperaturen erreichen 19 bis 28 Grad.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)