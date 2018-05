Diese fünf Fehler sind bei Gewitter lebensgefährlich

Auch die kommenden Tage ziehen Gewitter über Österreich und es blitzt im ganzen Land. Vorsicht ist am Donnerstag zuerst in Vorarlberg und Tirol angesagt, im Tagesverlauf dann auch in Salzburg und Oberösterreich. Am Freitag blitzt es dann verstärkt im Süden. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist äußerst gering. Herausfordern sollte man dies aber nicht.

Um kein unnötiges Risiko einzugehen, lassen sich fünf Fehler leicht vermeiden. Welche das sind, zeigt das Video oben. Übrigens: Rund 24.000 Personen sterben jährlich weltweit durch Blitzschlag, 240.000 werden verletzt. Teile Österreichs zählen zu den Regionen mit den meisten Blitzen in Europa. Pro Jahr werden in Österreich durchschnittlich zehn Menschen vom Blitz getroffen, davon überleben rund zwei Drittel den Blitzschlag.

(red)