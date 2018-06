Dieses Kraft-Training macht Lust auf Sex

"Trainieren wie ein Mann", lautet das Motto von Personal-Trainerin Margot Kowatsch. Denn wer in ihrer "Fitnessbox" in Wien-Hietzing ordentlich ins Schwitzen kommen will, muss die Hanteln in die Hände nehmen.

Hormonhaushalt kräftig ankurbeln

Beim Einzeltraining mit der Wienerin werden 50 Minuten lang Gewichte (20 Kilogramm!) gestemmt und dabei gleichzeitig der Hormonhaushalt in Form gebracht. "Frauen produzieren beim Krafttraining Testosteron, welches ab dem 30 Lebensjahr sinkt. Dieses baut Muskelmasse auf und fördert den Stoffwechsel", erklärt die 37-Jährige. Doch nicht nur die Fettverbrenung wird gesteigert. "Durch das mangelnde Testosteron schwindet die Lust im Schlafzimmer. Das kann Frau mit diesem Workout verhindern."

Proteine, aber bitte nicht naschen!

Ebenfalls wichtig für einen gestählten Körper: Essen! "Auf keinen Fall hungern. Davon wird man nur fetter, weil der Körperumsatz sinkt. Proteine sind ein Muss, Naschen ein No-Go." Doch wer sich nach dem harten Kraftakt auf die Waage stellt, könnte enttäuscht werden. "Es geht nicht immer darum auf der Waage an Gewicht zu verlieren, vielmehr geht es um die Körperzusammensetzung. Also Muskelmasse rauf, Fett hinunter. Da könnte es auch sein, dass sich optisch einiges ändert, aber das Gewicht auf der Waage gleich bleibt, oder sich nur minimal ändert."

Drei Tipps für den perfekten Beach-Body

1. "Proteinzufuhr erhören und die schnellen (ungesunden) Kohlenhydrate wie zum Beispiel Brot, Gebäck und Zucker reduzieren oder am besten ganz streichen."

2. "Zwei bis dreimal pro Woche Kraft-Training machen. Anfangs mit dem Bodyweight und dann mit Gewichten trainieren. Am besten einen geeigneten Trainer dafür suchen."

3. "Ausreichend Essen! Ein minimales Kaloriendefizit genügt. Je nachdem wieviel Sport man macht. Auf keinen Fall hungern, davon wird man noch fetter, da der Körperumsatz sinkt!"

(adu)