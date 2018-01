Diplomaten-Enkelin (4) soll gegen Opa aussagen

Schicksalstag für einen einst schillernden Botschafter: Laut „Heute“-Infos soll die vierjährige Enkelin – sofern ihr seelischer Zustande es zulässt – heute am Wiener Landesgericht kontradiktorisch einvernommen werden.

Das heißt: Das Mädchen trifft nicht direkt auf seinen Opa, sondern wird von einer Psychologin befragt. Die Angaben werden auf Video festgehalten. Auch der Verteidiger des Verdächtigen und der Staatsanwalt können nur über die geschulte Frau Fragen an die Vierjährige richten. Wie berichtet, sprach die Kleine gegenüber ihren Eltern von „Zauberspielen“ mit einem Stab des Opas bei der Weihnachtsfeier in der Wohnung des ehemaligen Botschafters.

Star-Anwalt Rudolf Mayer verteidigt den Diplomaten. (Bild: Sabine Hertel/"Heute") Star-Anwalt Rudolf Mayer verteidigt den Diplomaten. (Bild: Sabine Hertel/"Heute")

"Belastungsvideo" brachte Stein ins Rollen

In einem von der Mutter gedrehten "Belastungsvideo" bestätigte die Kleine auf die explizite Frage der Mama "Zauberspiele" mit einem ominösen Stab des Großvaters. Wie "Heute" erfuhr, stellten Ermittler später Sexspielzeug in der Wohnung des Diplomaten sicher – nachdem sie die 24-minütige Aufnahme gesehen hatten.

Das Mädchen beschrieb den Zauberstab seines Opas als "aus Holz, blau – und es war ein Kasperl drauf". Das magische Teil könne "Einhörner zaubern", "alles aufsaugen" und brauche "1.000 Batterien". Der aufgefundene Dildo soll jedoch rosa, nicht blau sein.

Tragödie im SMZ-Ost

Zu dem vermeintlichen Sex-Übergriff soll es am Christtag in einem spärlich mit Einzelbett, Röhrenferseher und Madonnenbild ausgestalteten Zimmer in der Wohnung des Diplomaten in der Wiener City gekommen sein. Die Mutter des Mädchens – sie soll als Kind in den Fängen eines Kinderschänder-Rings gewesen sein – wollte dieses Trauma mit ihren Kindern im SMZ-Ost aufarbeiten. Dort soll sie in völliger Verzweiflung ihren Sohn mit einem Polster erstickt und dann versucht haben, sich umzubringen. Die mordverdächtige Stewardess sitzt nun wie ihr Schwiegervater in U-Haft. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

