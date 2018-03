Darum schalten die Hauptstädte das Licht aus

Die "Licht aus"-Aktion ist die weltweit größte Umweltschutzaktion und ein deutliches Zeichen für den Schutz des Klimas. Am Samstag gingen von 20.30 bis 21.30 Uhr Lokalzeit die Lichter in vielen Metropolen aus – darunter auch Wien. Rund um den Globus setzten Hunderte Millionen Menschen ein Zeichen für den Klimaschutz.

Van der Bellen ist dabei

Bundespräsident Alexander Van der Bellen war auch dabei: "Ich mache gerne mit, weil sie das ökologische Bewusstsein schärft. Auch hier in der Hofburg wird es für eine Stunde dunkel sein. Es ist eine großartige Sache, dass sich weltweit so viele Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, Organisationen, Institutionen, Städte, Firmen, Körperschaften, Gemeinden, Kirchen und Bildungseinrichtungen daran beteiligen – zur selben Zeit an ganz verschiedenen Orten quer durch Regionen und Länder. Jeder ist sich in dieser Stunde seiner Verantwortung bewusst."

Alle neun österreichischen Landeshauptstädte machten bei der Earth Hour mit und verdunkelten eine Reihe von Sehenswürdigkeiten. Darunter befanden sich beispielsweise der Schlossberg in Graz, das Goldene Dachl in Innsbruck, die Seebühne in Bregenz, das Schloss Esterhazy in Eisenstadt, der Klagenfurter Lindwurm, in Linz das Lentos Kunstmuseum, die Festung und der Dom in Salzburg, in St. Pölten der Karmeliterhof und in Wien das Schloss Schönbrunn.

