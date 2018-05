Erst drohen Gewitter, dann Temperatursturz

Temperatur-Achterbahn in Österreich: Das Wochenende präsentiert sich laut dem Wetterdienst UBIMET in weiten Teilen des Landes zunächst von seiner sommerlichen Seite. Föhniger Südwind treibt die Temperaturen am Sonntag an der Alpennordseite auf bis zu 28 Grad hinauf.

Allerdings muss weiterhin mit Schauern und Gewittern rechnen, die am Muttertag Ausflüglern einen Strich durch die Rechnung machen können. Lokal besteht die Gefahr von großen Regenmengen und Hagel. Bereits am Donnerstag hatten Unwetter für kleinräumige Überflutungen und 16.600 Blitzentladungen gesorgt.

Am Montag beginnt die neue Woche dann verregnet und kalt, die Temperaturen sinken um zehn Grad auf 15-19 Grad. Im gesamten Bundesgebiet kann es zu Regen und Gewittern kommen – ein Trend, der sich nach derzeitiger Sicht am Dienstag fortsetzt.

Eisheilige bringen Temperatur-Knick

Zwischen dem 11. und 15. Mai liegen die Gedenktage der sogenannten Eisheiligen. In diesen Tagen gibt es statistisch zwar keine Häufung an Frost, welcher im Mai allgemein nur selten auftritt, allerdings kommt es zwischen dem 20. und 25. Mai tatsächlich häufig zu Kaltlufteinbrüchen. Das ist vor allem bemerkenswert, da der Zeitraum der Eisheiligen ursprünglich aus der Zeit des Julianischen Kalenders stammt. Bei der gregorianischen Kalenderreform im 16. Jahrhundert blieben die Tage allerdings unverändert.

Genau genommen sind somit die Eisheiligen in Wirklichkeit erst zwischen dem 19. und dem 23. Mai, also eine gute Woche später. Es handelt sich dabei um eine meteorologische Singularität, also um eine Abweichung von einem glatten Wetterverlauf, die zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederholt auftritt.

