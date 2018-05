Tiroler 5er-Gruppe knackte EuroMillionen-Jackpot

Wie die Österreichischen Lotterien gegenüber "heute.at" bestätigten, meldeten sich die Jackpot-Gewinner aus Tirol am Mittwoch um 10.13 Uhr. Es handelt sich dabei um eine Spielergruppe aus fünf Personen. Alle Glückspilze kommen aus dem Tiroler Oberland. Die Gruppe teilt sich 45,5 Millionen Euro, das macht immerhin noch stolze 9,1 Millionen pro Person.

Das glückliche Quintett spielt seit dem Start von EuroMillionen 2004 in Österreich in einer Gemeinschaft zusammen. Nun, 14 Jahre später, hat sich das so richtig gelohnt.

Den Schein mit den richtigen Zahlen hat die Spielergemeinschaft am Sonntag (6.5.) aufgegeben. Es war ein Schein für acht Runden, schon in der ersten Runde stimmten die getippten Ziffern. Die 17, 25, 35, 39, 44 plus 2 und 5 im Sternenkreis bescheren den Tirolern den Geldregen.

Fünfthöchster Gewinn bisher

Die 45,5 Millionen Euro sind übrigens der fünfthöchste Gewinn bei EuroMillionen in Österreich. Der höchste Gewinn, den es in der EuroMillionen-Geschichte gab, ging im Jahr 2008 nach Kärnten. Die damalige glückliche Gewinnerin durfte sich gleich über satte 55,6 Millionen Euro freuen – und das sogar alleine.

Den zweithöchsten Brocken konnte ebenfalls ein Tiroler einstecken: Er machte am 19. August 2014 stolze 54,3 Mio. €.

